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В США сравнили, как быстро восстановятся Россия и Европа после СВО

WSJ: Россия восстановит свою армию быстрее Европы после СВО на Украине

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Boris Grdanoski/AP

Российская армия по окончании специальной военной армии на Украине восстановится быстрее, чем это произойдет в странах Европы. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению европейских чиновников, на которых ссылается издание, России потребуется всего несколько лет на восстановление. В то же время странам Европы придется ждать по меньшей мере 20 лет для создания вооруженных сил, способных противостоять РФ.

Собеседники WSJ утверждают, что НАТО истощила свои собственные запасы оружия, помогая Украине.

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуации на поле боя.

Ранее Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

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