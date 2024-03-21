В Пентагоне ответили на вопрос об использовании БМП Bradley ДРГ на территории РФ

Пентагон переадресовал Киеву вопрос о том, справедливы ли сообщения о том, что украинские диверсанты использовали БМП Bradley американского производства для диверсий на территории РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем подтвердить эти сообщения и перенаправляем вас к Украине», — заявили в американском военном ведомстве.

До этого министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 11 БМП Bradley американского производства при отражении диверсий в Курской и Белгородской областях РФ 12-15 марта.

18 марта пленный боец «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) пожаловался на «очень горячий прием» при попытке незаконного вооруженного пересечения российской границы в Курской области.

По словам мужчины, изначально он и его соратники рассчитывали быстро прибыть на территорию региона, сделать там фотографии и быстро вернуться на Украину, где его уверяли, что группа не встретит серьезного сопротивления на российской границе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.