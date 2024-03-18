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Пленный боец РДК* рассказал о встрече с российскими военными

RT: пленный боец РДК пожаловался на «горячий прием» ВС РФ в Курской области

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Минобороны России

Пленный боец РДК (признан в РФ террористической организацией) (Русского добровольцеского корпуса) пожаловался на неожиданный «очень горячий прием» в Курской области. Его слова приводит RT.

По словам мужчины, изначально он и его соратники рассчитывали быстро прибыть на территорию региона, сделать там фотографии и быстро вернуться на Украину, где его уверяли, что группа не встретит серьезного сопротиления на российской границе.

Свой приход в РДК он связал с корыстными мотивами. В плен мужчина решил сдаться, как он рассказал, решив, что авантюра оказалась опаснее, чем он предполагал.

17 марта МО РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию РФ под селом Козинка, однако пересечение границы не было допущено. Потери диверсантов оцениваются в 65 человек. Также была уничтожена РСЗО Vampire и гаубица Д-20.

Ранее ФСБ сообщила о разгроме ячейки РДК в Санкт-Петербурге.

*  признан в РФ террористической организацией
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