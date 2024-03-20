Раскрыты планы Украины по созданию аналогов ракет HIMARS

Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также высокоточные ракеты, аналогичные американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания подчеркнули, что до финального производства ракет пройдет еще очень много времени. Директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный считает, что могут пройти десятилетия.

До этого стало известно, что украинских производственных мощностей недостаточно для компенсации снижения военной и финансовой поддержки Киева со стороны США и ЕС.

Украинские оборонные компании также стараются удовлетворить потребность Вооруженных сил Украины (ВСУ), в будущем намереваясь производить собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, «поставляемых западными покровителями Украины».

Этих боеприпасов на фронте для ВСУ «катастрофически не хватает». Кроме того, высокотехнологичные системы вооружения, которые необходимы Украине, «еще далеки от производства» на территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.