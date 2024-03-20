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Войска РФ зачистили от украинских военных село Козинка

Российские войска полностью зачистили село Козинка от оставшихся военных Украины

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Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских военных село Козинка в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В МО добавили, что войска РФ продолжают проводить мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничную территорию.

Минобороны рассказало, что в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 солдат. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что все попытки диверсионных групп прорваться через границу России провалились. По словам главы государства, в составе ДРГ были зарубежные наемники и «всякое отребье».

До этого Путин говорил, что диверсионно-разведывательные группировки и Вооруженные силы Украины намеревались устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ.

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