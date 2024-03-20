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Шойгу уличил Украину в попытке представить теракты против России успехами армии

Шойгу: Украина выдает за успехи теракты против РФ, наращивает мобилизацию

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Министерство обороны РФ

Власти Украины выдают за успехи теракты в отношении россиян, наращивают принудительную мобилизацию. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе вступительного слова на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, из-за крупных потерь в рядах Вооруженных сил Украины участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство в отношении гражданских лиц. Власти скрывают от украинцев настоящую обстановку на поле боя.

Министр добавил, США и их союзники встревожены из-за успехов российской армии в зоне проведения спецоперации, им становится сложнее аргументировать перед своими гражданами необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов.

На этом фоне, как утверждает Шойгу, украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и прибегать к наиболее дорогостоящим образцам зарубежной техники.

Накануне президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил, что диверсионно-разведывательные группировки и Вооруженные силы Украины намеревались устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери.

Ранее Путин обвинил Украину и Запад в применении террористических методов против России.

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