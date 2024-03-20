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Путин: есть разные способы обеспечить безопасность в граничащих с Украиной регионах

Путин: власти обеспечат безопасность жителей приграничных с Украиной регионов

Российские власти обеспечат безопасность жителей в регионах, граничащих с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, обеспечить безопасность проживающих там граждан — первичная задача.

«Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем», — заверил Путин.

Он также признался, что восхищен мужеством жителей Белгородской области и других российских регионов, которые находятся рядом с Украиной.

До этого Минобороны сообщало, что 20 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. По данным МО, Украина попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Тем временем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы. Не будут в том числе работать и различные секции, а колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.

Ранее сеть «Вкусно — и точка» временно закрыла рестораны в Белгороде.

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