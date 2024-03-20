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Стало известно, что ВСУ обстреливает Лисичанск для отвлечения от укрепления обороны

Подполковник Марочко: ВСУ усиливают оборону в районе Северска в Донбассе

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборону в районе Северска в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, такие данные получили благодаря авиаразведке юго-западнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Разведчики зафиксировали новые сооружения украинских солдат. Они усилили старые укрепрайоны, которые создали в общей концепции оборонительной линии Северска, пояснил Марочко.

Он отметил, что ВСУ с помощью кочующих огневых средств обстреливают Лисичанск и его окрестности для отвлечения внимание от инженерных работ.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска. По данным властей, повреждения получили шесть квартир с седьмого по девятый этаж. Сейчас на месте работают спасатели. Предположительно, под завалами может находиться человек, отметили в администрации.

Тем временем британский аналитик Александр Меркурис сказал, что оборона украинской армии в Харьковской области скоро потерпит коллапс из-за натиска ВС РФ.

Ранее около девяти тысяч детей решили эвакуировать из Белгородской области в другие российские регионы из-за обстрелов.

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Операция на Украине
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