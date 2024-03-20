Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен французский контингент в стране для того, чтобы проводить репрессии. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», — заявил Рогов.

По его мнению, иностранные войска призваны «удерживать режим Зеленского на штыках».

До этого Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что французский контингент на Украине может стать в числе приоритетных целей для российских сил.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Ранее во Франции заявили, что армия готовится «к самым тяжелым столкновениям».