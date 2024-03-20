Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, для чего Зеленскому нужны французские войска на Украине

Рогов заявил, что Зеленскому нужны французские войска на Украине для репрессий

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен французский контингент в стране для того, чтобы проводить репрессии. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», — заявил Рогов.

По его мнению, иностранные войска призваны «удерживать режим Зеленского на штыках».

До этого Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что французский контингент на Украине может стать в числе приоритетных целей для российских сил.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Ранее во Франции заявили, что армия готовится «к самым тяжелым столкновениям».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами