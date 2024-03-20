Путин рассказал, чего россияне ждут от спецслужб

Граждане России ждут от Федеральной службы безопасности (ФСБ) результативных и наступательных действий в ответ на стоящие вызовы. Такое заявление на коллегии ФСБ сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин назвал защиту суверенитета РФ, безопасности ее граждан как от внешних, так и от внутренних угроз важнейшей гарантией успешного решения стоящих перед государством задач. Также российский лидер отметил, что россияне ждут от спецслужб высокой самоотдачи и предельной концентрации.

До этого Путин на встрече с руководителями думских фракций заявил, что народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики являются основными параметрами программы развития России.

Также президент сказал, что противник Российской Федерации добивается результата, но прямо обратного ожидаемому.

Кроме того, Путин заявил, что властям Российской Федерации необходимо обновлять свои подходы к работе.

Ранее Путин заявил о проблемах России.