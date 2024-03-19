Нефтяные объекты России решили защищать «Панцирями»

На нефтеперерабатывающих заводах и других объектах на территории России планируется установить зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» для повышенной защиты предприятий от атак украинских дронов, решение прорабатывает Минэнерго совместно с Росгвардией. Об этом заявил директор департамента развития газовой отрасли министерства Артем Верхов, передает «Интерфакс».

«Это вопрос безопасности и он, конечно, обсуждается, работа ведется. Есть законодательная инициатива наших коллег», — отметил он.

По словам руководителя департамента в Минэнерго, это действительно актуальный вопрос, который разрабатывается при участии сотрудников Росгвардии, которые, как ожидается, и будут помогать НПЗ в защите от беспилотников.

«Работа по безопасности ведется, в том числе по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа «Панциря», — уточнил чиновник.

При этом он заверил, что даже в случае успешной атаки дрона оборудование позволяет минимизировать потери ресурсов на подобных нефтяных объектах.

«Насколько я понимаю, мы можем в случае выхода какого-то оборудования из строя всегда перенаправить потоки топлива. Обычно так мы и делаем», — заключил Верхов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно запускают дроны самолетного типа со взрывчаткой на нефтеперерабатывающие заводы в различных регионах России.

Ранее украинские дроны попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани.