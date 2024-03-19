В Пентагоне высказались насчет Нигера

Пентагон готовится к любому исходу в связи с заявлением Нигера о разрыве сотрудничества с Соединенными Штатами — в том числе при варианте или вывода, или оставления войск США в Нигере. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, передает ТАСС.

Он напомнил, что заявление о разрыве соглашения о статусе американских сил в Нигере власти африканской страны сообщили только в конце прошлой недели.

«Однако даже после того мы получаем некоторые смешанные сигналы. Если будет принято решение уходить <…>. Как вы можете себе представить, мы всегда готовим планы на различные чрезвычайные обстоятельства. Так что мы продолжим готовить планы, готовиться независимо от того, остаемся мы или уходим», — заявил Браун.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен прокомментировал разрыв военного соглашения Нигера и США.

Ранее в Пентагоне заявили, что в США поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.