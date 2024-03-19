Путин заявил, что нужно наращивать боеготовность не только на суше, но и на море

Избранный президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявил, что необходимо наращивать боеготовность и оснащенность пограничных сил не только на суше, но и на море. Об этом пишет ТАСС.

Особое внимание Путин обратил на оснащенность погранвойск на Черном море.

До этого Путин заявил, что защита суверенитета является главной гарантией выполнения задач, стоящих перед РФ. Он добавил, что россияне ждут от сотрудников всех спецслужб страны предельной концентрации и высокой самоотдачи, а также результативных действий.

Также Путин назвал откровенным шантажом заявления западных политиков о возможности терактов в России. По его словам, все попытки прорыва «диверсионно-террористических банд» на территорию России провалились. Он напомнил, что страна помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей.

Ранее Путин поручил Следственному комитету РФ обнародовать итоги расследования по крушению военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.