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Российские войска заняли еще одно село на Авдеевском направлении

Минобороны РФ заявило, что российские войска заняли село Орловка

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль село Орловка и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своей сводке.

Кроме того, войска РФ отразили шесть контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы также поразили САУ М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

17 марта Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Мирное Запорожской области.

19 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что войска РФ улучшили позиции в центре села Работино.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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