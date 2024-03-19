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СМИ рассказали, какое оружие РФ наносит большой урон ВСУ

BI: российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ

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РИА Новости

Планирующие бомбы ВС РФ ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Business Insider (BI).

«Бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что планирующие авиабомбы являются ведущим фактором наступления российских сил в зоне проведения спецоперации на Украине, а украинские укрытия не представляют никакой защиты от такого вида вооружения.

До этого британский аналитик Александр Меркурис говорил, что планирующие авиабомбы, применяемые российскими Вооруженными силами, успешно разрушают укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят значительный ущерб противнику. По его словам, новые укрепления в Донбассе и Харьковской области уже не выдерживают ударов полуторатонных бомб.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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