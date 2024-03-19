Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее оценили масштабы военной помощи КНДР России

AP: КНДР отправила в РФ около 7000 контейнеров с военными грузами

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

С прошлого года Северная Корея отправила в Россию около семи тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Такую оценку дал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает Associated Press.

Министр сообщил об этом на пресс-конференции, посвященной запуску КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности по своим восточным водам, что обеспокоило военных Южной Кореи и Японии.

Associated Press указывает, что с 2022 года Северная Корея использовала российскую специальную военную операцию как повод для наращивания испытаний своего оружия. Кроме того, Пхеньян недвусмысленно поддержал Москву в украинском конфликте, надеясь вырваться из международной изоляции и присоединиться к единому фронту против Соединенных Штатов.

По словам южнокорейских официальных лиц, в обмен на поставки военных грузов КНДР, вероятно, получила крайне необходимую ей продовольственную, экономическую и, возможно, военную помощь. Однако и Россия, и Северная Корея отрицают существование такой сделки.

18 марта сообщалось, что Северная Корея запустила над морем две ракеты.

В тот же день Ким Чен Ын, поздравляя Путина, заявил о новой эпохе в отношениях России и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын впервые выехал на подаренном Путиным Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами