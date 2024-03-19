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Песков ответил на слова США о начале переговоров по контролю вооружений

«Известия»: Песков оценил идею переговоров РФ и США о контроле над вооружениями

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность Москвы к проведению переговоров с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями. Его заявление приводят «Известия».

«Президент Владимир Путин уже высказывался о возможности начала переговоров в текущей обстановке с обсуждением всего спектра вопросов безопасности», – отметил Песков, комментируя слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о возможных переговорах по данному вопросу, которые, по ее словам, необходимо провести «немедленно и без каких-либо предварительных условий».

Отмечается, что в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о временном приостановлении участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Он отметил необходимость понимания со стороны Москвы того, как страны НАТО, обладающие ядерным потенциалом, будут учитывать свои стратегические арсеналы для будущего сотрудничества в рамках договора.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для снижения рисков возникновения ядерной войны ранее существовал ряд договоренностей. Однако, по словам дипломата, данную систему разрушили Соединенные Штаты Америки.

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о возможности достижения «честного соглашения» с Западом.

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