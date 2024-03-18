Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В греческом порту выгружены танки M1A2 Abrams и БВП M2 Bradley

Gnomionline: в Грецию доставлены из США танки M1A2 Abrams и БВП M2 Bradley

close
100%
Global Look Press

Американские танки Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley доставлены в порт города Александруполис на северо-востоке Греции. Об этом сообщает греческий портал gnomionline.gr.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сообщается, что техника была доставлена в рамках усилий США по увеличению потенциала НАТО в Европе. Она будет передана боевой группе 3-й бронетанковой бригаде 4-й пехотной дивизии НАТО наряду с легкими бронированными машинами поддержки JLTV.

Сообщается, что в порту Александруполис уже было выгружено более 3 тыс. единиц вооружений и тяжелых транспортных средств, которые были перевезены автомобильным и железнодорожным транспортом в Восточную Европу в обход пролива Дарданеллы.

До этого сообщалось, что в Румынии построят самую большую военную базу НАТО в Европе, рассчитанную на 10 тыс. военнослужащих. Строительство военного объекта оценивается в сумму €2,5 млрд. База площадью 2,8 тыс. га будет расположена в округе Констанцы, неподалеку от румынского порта на Черном море.

Ранее сообщалось, что Европе не хватает €56 млрд на оборону НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами