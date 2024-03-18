В греческом порту выгружены танки M1A2 Abrams и БВП M2 Bradley

Американские танки Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley доставлены в порт города Александруполис на северо-востоке Греции. Об этом сообщает греческий портал gnomionline.gr.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сообщается, что техника была доставлена в рамках усилий США по увеличению потенциала НАТО в Европе. Она будет передана боевой группе 3-й бронетанковой бригаде 4-й пехотной дивизии НАТО наряду с легкими бронированными машинами поддержки JLTV.

Сообщается, что в порту Александруполис уже было выгружено более 3 тыс. единиц вооружений и тяжелых транспортных средств, которые были перевезены автомобильным и железнодорожным транспортом в Восточную Европу в обход пролива Дарданеллы.

До этого сообщалось, что в Румынии построят самую большую военную базу НАТО в Европе, рассчитанную на 10 тыс. военнослужащих. Строительство военного объекта оценивается в сумму €2,5 млрд. База площадью 2,8 тыс. га будет расположена в округе Констанцы, неподалеку от румынского порта на Черном море.

Ранее сообщалось, что Европе не хватает €56 млрд на оборону НАТО.