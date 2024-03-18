В Германии прошла тайная встреча по поставкам Taurus Украине

Депутаты комитета бундестага Германии по обороне собрались на тайное заседание, посвященное поставкам ракет Taurus Украине. Об этом сообщает T-online.

В руки журналистов попало письмо председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, обращенное к спикеру бундестага Бербель Бас, по поводу секретного заседания, назначенного на 15 марта. По данным СМИ, во встрече участвовали 105 человек, в том числе представители правительства ФРГ и федеральных земель.

«Нет необходимости, чтобы информация выходила за пределы парламента», — пишет Штрак-Циммерманн.

В письме она попросила Бас привлекать к уголовной ответственности за нарушение служебной тайны лиц, причастных к обнародованию секретной информации при условии ее раскрытия.

До этого Spiegel писал, что глава МИД Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями уговорить федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты Taurus.

Ранее Шольц резко ответил стороннику отправки Taurus Украине.