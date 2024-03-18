Названы последствия обстрелов села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Головчино обстрелы ВСУ повредили 10 домов и два автомобиля. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Сообщается, что один из автомобилей сгорел в результате попадания.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — рассказал Гладков.

За 18 марта ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли уже три раза.

До этого сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

После отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Белгороде были выявлены различные повреждения в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах трех многоквартирных домов, семи хозяйственных объектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, трех хозпостройках, двух предприятиях и одном гараже. В Белгородском районе повреждения есть в поселке Октябрьский в пяти частных домовладениях. В поселке Разумное — в четырех частных домовладениях. Зафиксированы также повреждения семи автомобилей.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.