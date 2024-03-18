В Белгородской области сработала система ПВО, есть пострадавшие

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. Его доставили в Областную клиническую больницу. Еще один пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в медицинское учреждение, от госпитализации он отказался.

После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах трех многоквартирных домов, семи хозсубьектах и 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, трех хозпострайках, двух предприятиях и одном гараже. В Белгородском районе повреждения есть в поселке Октябрьский в пяти частных домовладениях. В поселке Разумное — в четырех частных домовладениях. Зафиксированы также повреждения семи автомобилей, сообщил Гладков.

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Информация по разрушениям уточняется, добавил он.

До этого сообщалось, что за неделю более 80 человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.