Военный эксперт указал на попытку Киева открыть новый фронт

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv объяснил активизацию украинских войск в российском приграничье. По его мнению, участившиеся попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника на территорию РФ можно расценивать не только как пиар-акцию.

«Наряд сил, которые они привлекают, достаточно большой — известно, что они подтянули целую бригаду из резерва. К тому же они широко применяют армейскую авиацию. Значит, можно предположить, что это не просто медийная операция, а попытка открыть новое оперативное направление», — предположил Шлепченко.

Он допустил, что наскоками на приграничную территорию Киев намеревается оттянуть часть российских резервов из-под Авдеевки, ослабив тем самым наступательный потенциал.

При этом он подчеркнул, что, чем больше противник будет предпринимать подобные вылазки, тем жестче будет ответ Вооруженных сил России.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, за последние дни Украина отправила на прорыв российской границы больше 2,5 тыс. бойцов. По словам главы государства, ВСУ понесли большие потери. Он добавил, что вылазки диверсантов не смогут «запугать русский народ» и пообещал ответ на усилившиеся обстрелы приграничных территорий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атак ДРГ в приграничных регионах.