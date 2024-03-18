Военный эксперт считает, что РФ придется создать «санитарную зону» на территории Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что «санитарная зона» на территории Украины позволит защитить приграничные регионы России от нападений диверсантов и обстрелов. Таким мнением он поделился в разговоре с изданием «Лента.ру», говоря об инициативе российского президента Владимира Путина.

По его мнению, безопасные районы должны пролегать вдоль всей российско-украинской границы.

Дандыкин заявил, что украинские войска необходимо «отодвинуть» на десятки километров или даже сотню километров, чтобы ВСУ не могли использовать системы залпового огня, например HIMARS, который, по словам эксперта, «стреляет» до 80 км.

Он считает, что это неизбежно и «серая зона» позволит держать украинские войска на расстоянии.

До этого Путин, отвечая на вопрос о возможном присоединении Харьковской области, не исключил, что Россия в какой-то момент может создать определенную «санитарную зону» на «сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.