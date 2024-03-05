Власти Белгородской области сообщили о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе начался пожар.

«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — поделился Гладков.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ночью была пресечена попытка атаки c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Военные добавили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Инцидент произошел над территорией Белгородской области.

4 марта Вооруженные силы Украины атаковали окраину города Шебекино с помощью дрона-камикадзе.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.