В двух регионах Украины звучит воздушная тревога

В Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. Такие данные приводит онлайн-карта тревог, которую публикует министерство цифровой трансформации страны.

Сирены зазвучали в этих регионах почти одновременно: в 9:51 и 9:52 мск (8:51 и 8:52 по местному времени). В Харьковской области 18 марта воздушная тревога звучит уже в четвертый раз.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

7 марта сообщалось, что в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Отмечалось, что родители с детьми должны были выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.