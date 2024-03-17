ВСУ обстреляли поселок Теткино

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино ВСУ. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Сообщается о прекращении энергоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие обстрелов. Старовойт пообещал, что восстановительные работы начнутся, когда будет обеспечена безопасность аварийных бригад.

По словам губернатора, обстрел повредил пять домов. Их собственникам будет оказана помощь.

До этого Минобороны РФ сообщило об отражении атак ДРГ в Белгородской и Курской областях.

Отмечается, что были отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), по данным МО РФ, составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.