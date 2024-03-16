Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ДРГ в приграничных регионах

Военные России отразили атаки украинских ДРГ в Белгородской и Курской областях

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что в приграничных с Белгородской и Курской областями регионах Украины было нанесено поражение противнику.

Отмечается, что были отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), по данным МО РФ, составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».

До этого Минобороны РФ сообщило, что 14 марта бойцы ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, диверсанты прибыли к границе РФ на двух вертолетах Ми-8, а затем скрытно продвинулись на территорию России, но их обнаружили. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителей Козинки эвакуировали, но разрушения в селе очень серьезные.

Ранее Путин ответил на атаки диверсантов.

Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами