Минобороны РФ сообщило об отражении атак ДРГ в приграничных регионах

Министерство обороны России сообщило, что в приграничных с Белгородской и Курской областями регионах Украины было нанесено поражение противнику.

Отмечается, что были отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны населенного пункта Поповка в Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), по данным МО РФ, составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».

До этого Минобороны РФ сообщило, что 14 марта бойцы ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, диверсанты прибыли к границе РФ на двух вертолетах Ми-8, а затем скрытно продвинулись на территорию России, но их обнаружили. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителей Козинки эвакуировали, но разрушения в селе очень серьезные.

Ранее Путин ответил на атаки диверсантов.