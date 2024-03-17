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Пророссийские партизаны устроили диверсию на складе БПЛА в Одессе

ТАСС: пророссийское подполье уничтожило более 50 БПЛА на складе в Одессе

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Reuters

Участники пророссийского подполья на Украине устроили диверсию на складе беспилотников ВСУ в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя партизан.

По словам источника агентства, в результате действий подпольщиков были уничтожены порядка 50 дронов, а также антидроновые ружья, военная амуниция и системы радиоэлектронной борьбы.

16 марта Минобороны РФ сообщило о нанесении ВС РФ удара по санаторию «Виктория Мрия» в Одессе. В результате были поражены пункты временной дислокации батальонов «Лють» и «Цунами». По данным украинских СМИ, был ликвидирован 21 человек. Среди них — командир батальона «Цунами» Александр Гостищев и бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.

Всего было уничтожено порядка 100 иностранных наемников, а еще около 100 получили ранения. Всего за время СВО были ликвидированы 5962 комбатанта.

Ранее в Сумской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

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Операция на Украине
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