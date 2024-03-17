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В сеть попали кадры уничтожения первого танка Abrams

Mash опубликовал кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале 2024 года

Кадры уничтожения первого танка M1 Abrams ВСУ в феврале 2024 года попали в сеть. Их опубликовал Telegram-канал Mash.

Танк был подбит в результате удара беспилотника-камикадзе по кормовой части, где расположены боеприпасы. В результате их детонации весь экипаж, кроме водителя-механика танка, получил тяжелые ранения, а сама машина была уничтожена.

До этого хакеры Beregini опубликовали отчет ВСУ о потерях трех танков Abrams за неделю.

«Мы решили не только рассказать, но и показать документы 47-й отдельной механизированной бригады, подтверждающие это», — сообщила хакерская группировка.

47-я бригада — единственные, кто управляет Abrams в украинской армии. Они получили американские танки взамен немецких Leopard. Abrаms находились в гуще боев под Авдеевкой.

Как следует из опубликованных хакерами документов, 25 февраля 25 отдельный штурмовой батальон бригады (он последним выходил из Авдеевки) получил два танка Abrams с экипажами и полным боекомплектом. За последующую неделю батальон потерял три танка М1 (третий, предположительно, у них уже имелся).

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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