Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости проверки сообщений о поставках снарядов на Украину союзниками России. Его слова приводит «Лента.ру».

«Это надо проверять, это достаточно серьезная тема и нуждается в профессиональном, внимательном подходе», — заявил Карасин.

Заявление сенатора было связано с публикацией The Wall Street Journal о поставках снарядов на Украину союзными РФ странами. О каких странах идет речь, не уточняется.

При этом журналисты отмечают, что просьбы США о поставках Киеву к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнеры Москвы, получили отрицательный ответ.

19 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не является союзником России по вопросу Украины. Как напомнил Пашинян, в 1991 году бывшие республики Советского Союза — в том числе Россия и Украина — подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга, а значит и территориальную целостность друг друга.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».