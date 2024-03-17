Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье сбили дрон ВСУ

Минобороны РФ сообщило о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ в Подмосковье

close
100%
Global Look Press

Министерство обороны РФ сообщило о сбитом дроне ВСУ в Подмосковье.

Инцидент произошел в 10:15 по мск. Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали произошедшее в ведомстве.

Утром 17 марта силы ПВО в Ступинском ГО сбили летевший на Москву беспилотник.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал чиновник.

Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

16 марта БПЛА сбит над Раменским городским округом на юго-востоке от Москвы.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами