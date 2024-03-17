В Подмосковье сбили дрон ВСУ

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Министерство обороны РФ сообщило о сбитом дроне ВСУ в Подмосковье.

Инцидент произошел в 10:15 по мск. Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали произошедшее в ведомстве.

Утром 17 марта силы ПВО в Ступинском ГО сбили летевший на Москву беспилотник.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал чиновник.

Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

16 марта БПЛА сбит над Раменским городским округом на юго-востоке от Москвы.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.