В Кремле подсчитали потери ВСУ при атаках на Россию

Все атаки сотен диверсантов, собранных при участии Вооруженных сил Украины (ВСУ), с попытками прорваться на территории Белгородской и Курской областей были отражены, Киев потерял 550 человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Из 2,5 тысяч диверсантов по итогу 1,7 тысяч были поражены, безвозвратные потери [Украины] составили 550 человек», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о вылазках украинских диверсантов с целью прорваться в Белгородскую и Курскую области.

«Все атаки были отражены. Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории», — добавил пресс-секретарь в общении с журналистами.

Днем 16 марта Минобороны России сообщало, что ВСУ пытались прорваться в Россию со стороны Сумской области. По оценках ведомства, в результате Киев потерял до 30 военных и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire.

Военные Украины несколько дней подряд проводят атаки приграничных регионов России с помощью беспилотников, а также пытаются проникнуть на территорию России с участием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ранее было опубликовано видео боя военных России с диверсантами в Белгородской области.