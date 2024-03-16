Эксперт рассказал о напавших на Брянскую область дронах «Стриж»

Российские системы противовоздушной обороны достаточно эффективно работают по украинским реактивным беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины — Ту-141 «Стриж». Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Ту-141 — это советский беспилотник на базе Туполева. Его переделали под ударный беспилотник. Дрон способен перемещаться на скорости до 700 километров в час, имеет хорошую дальность. Предыдущая версия аппарата способна была долететь из Украины до Хорватии.

Кроме того, беспилотник способен пронести на себе сотни килограммов взрывчатки.

Дандыкин рассказал, что у ВСУ осталось очень мало единиц Ту-141, запускаются в основном заграничные дроны или остатки советского арсенала.

Эксперт отметил, что «Стриж» опасен, особенно при ударе по заводам, по нефтеперерабатывающим заводам.

Утром 16 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы ПВО над территорией региона уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж», принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.