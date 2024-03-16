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На Западе назвали хламом поставленное Украине вооружение

National Interest: переданное НАТО Украине оружие не поможет ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

Поставленное Украине оружие НАТО оказалось устаревшим и неэффективно в сражениях против России. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Один из самых распространенных мифов, увековеченных западной прессой и лидерами НАТО, говорит о том, что оружие, которое они отправляют Украине, помогает ей продолжать борьбу против России. На самом деле, большинство видов вооружений, предоставляемых Украине, — это не что иное, как хлам», — говорится в материале.

В качестве примера в издании привели поставки Украине устаревших французских легкобронированных танков AMC-10RC, которые были списаны со счетов в 2000 году. Отмечается, что эти машины оказались слишком «хлипкими» для того, чтобы выдерживать прямую атаку.

Отмечается, что поставки Украине мизерного количества истребителей F-16 также не приведут к успеху.

«Мы должны верить, что 12 военных самолетов перевернут ситуацию на Украине? Более того, это самолеты старшего поколения. Они находятся в конце жизненного цикла проектирования. Брошенные на передний фронт крупной войны с ядерной державой, они не приведут Украину к победе», — подчеркнули журналисты.

До этого Маск согласился с мнением, что США истощили запасы оружия из-за Украины.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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