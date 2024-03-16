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Путин заранее узнал о попытках ВСУ прорваться через границу РФ

Зарубин: разведка узнала о попытках ВСУ прорвать границы РФ за две недели

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.

По словам журналиста, российская разведка получила сведения о планируемой операции за две недели. Путина оповестили об угрозе, и он распорядился заменить солдат-срочников на границе на контрактников и спецназ.

«Было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — пояснил Зарубин.

До этого военный эксперт Александр Бартош говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят продемонстрировать Западу незащищенность границ РФ, пытаясь прорваться на территорию РФ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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