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Макрон ответил на слова Путина о готовности к ядерной войне

Макрон: разбрасываться угрозами о возможном применении ядерного оружия не стоит

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Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неуместными слова Путина о возможном применении ядерного оружия. Такое заявление глава государства сделал в интервью TF1.

По словам Макрона, использовать ядерное оружие как угрозу безответственно — оно является инструментом безопасности, а не дестабилизации или угрозы.

Французский лидер подчеркнул, что у Парижа тоже есть ядерный арсенал, что является гарантией безопасности для жителей республики.

«Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации», — указал Макрон, добавив, что если речь заходит о ядерном оружии, «много слов не требуется».

На днях в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слова об охлаждении отношений между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, с начала конфликта на Украине он беседовал с Путиным чаще, чем любой другой президент.

Ранее Макрон сказал, что РФ якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы.

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