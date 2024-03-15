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ХАМАС не располагает информацией о трех заложниках-россиянах

В ХАМАС заявили, что ничего не знают о российских заложниках

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители радикального движения ХАМАС заявили, что не располагают никакой информацией насчет трех заложников с российским гражданством. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на советника главы политбюро движения Тахера ан-Нуну.

Речь идет о трех гражданах РоссииАлександре Труфанове, Александре Лобанове и Андрее Козлове.

«Что касается этих трех имен, у меня сейчас нет информации, находятся они в плену или нет. Вы знаете, у большинства граждан сионистского образования двойное гражданство, в своих внутренних документах они уже используют другие имена», — заявил ан-Нуну.

Под «сионистским образованием» представитель ХАМАС имеет в виду Израиль. После эмиграции в эту страну Израиль позволяет новым гражданам сохранять старое гражданство. Ан-Нуну предположил, что если эти три человека и удерживаются в плену ХАМАС, то, вероятнее всего, они — израильские солдаты.

До этого ХАМАС представил свою концепцию будущего соглашения о перемирии в секторе Газа посредникам в переговорах с Израилем.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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