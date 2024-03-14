В небе над Орловской областью сбили украинский беспилотник

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Очередной вражеский БПЛА был успешно ликвидирован. Задействованы все оперативные службы», — написал он.

Об атаке украинского БПЛА на Орловскую область ранее сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел примерно в 13:20 мск. Дрон был уничтожен средствами российской противовоздушной обороны.

13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили переработку нефти из-за атаки дронов. От удара беспилотника на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров. Два человека пострадали – их госпитализировали, пожар позднее потушили. Украинские дроны интенсивно атакую регионы России второй день, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Белгородской областью ликвидировали украинский беспилотник.