Беспилотник ВСУ атаковал село Покровка в Белгородской области

В Ивнянском районе атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа подверглось село Покровка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник врезался в дерево и сдетонировал. В результате взрывной волны выбиты окна и двери в одном доме, во втором повреждена кровля и выбиты окна, также повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших в результате ЧП нет. Оперативные службы работают на месте случившегося.

До этого Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон в Белгородской области, один человек получил ранение. Глава региона заявил, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома, а также одно частное жилое домовладение. Кроме того, были посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, в зданиях сбытовой компании, газовой службы и в магазине. Один мужчина получил ранения.

Ранее Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа.