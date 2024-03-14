На Западе назвали страх Украины после потери Авдеевки

Украинцы опасаются, что Вооруженные силы России могут осуществить прорыв на передовой после взятия города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своей статье написал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

Он отметил, что ВСУ потеряли этот стратегический населенный пункт в тот момент, когда на Украину так и сыпались плохие новости. По словам автора публикации, это «наводит на мысль, что Россия, возможно, с большой скоростью двинется в завоевательный поход и вскоре возьмет стратегические военные узлы и населенные пункты».

Как заявил Роша, тот факт, что Украина отправляет столь сильные воинские соединения, чтобы защищать территории к западу от города, «доказывает, насколько украинцы, в политическом и психологическом смысле, боятся российского прорыва».

Автор публикации добавил, что Киеву все труднее поддерживать энтузиазм среди своих союзников. Если они увидят, что украинские оборонительные линии рушатся, то начнут настаивать на переговорах, пояснил он.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до СВО жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о возможной судьбе Авдеевки.