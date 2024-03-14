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На Украине сообщили о повреждении предприятия на юге страны

На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия на юге страны

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Промышленное предприятие было повреждено на юге Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале сил обороны юга Украины.

«Повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

В каком именно районе и какое предприятие повреждено, не уточняется.

До этого сообщалось о повреждениях в Днепропетровской области Украины после пожара. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого промышленный объект был поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области Украины во время воздушной тревоги, начавшейся в городе в ночь на 9 марта.

На предприятии возник пожар, в скором времени его удалось локализовать, но спасатели пока продолжают бороться с огнем.

Утром 14 марта над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов. По данным российского оборонного ведомства, воздушные цели сбили над регионом в 8:30 мск. Таким образом, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность.

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