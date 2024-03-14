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Военкор заявил о битве с ВСУ на границе Белгородской области

Военкор Коц сообщил о боях с диверсантами на границе Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Российский военный рассказал о бое с вооруженными диверсантами Украины на границе Белгородской области. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Источник сообщил, что ВС России отражают атаки украинских военных в районах погранпоста Сподарюшино и села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области.

«В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что на границе с Белгородской областью ликвидировано 12 украинских диверсантов и две машины Bradley.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон в Белгородской области, один человек получил ранение. Глава региона заявил, что были повреждены несколько квартир многоквартирного дома, а также одно частное жилое домовладение.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о ночных попытках ВСУ атаковать два региона беспилотниками.

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