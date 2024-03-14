В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об отмене сигнала ракетной опасности.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

До этого ГУ МЧС по Белгородской области сообщало об обстреле Грайворонского городского округа. Под обстрел попали села Сподарюшино и Козинка. Местным жителям было рекомендовано спуститься в подвал либо укрытие.

Также Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Гладков. Он добавил, что подворовой обход территории продолжается.

13 марта Гладков сообщал, что в приграничном с Украиной городе Грайвороне Белгородской области из-за обстрелов нарушено электроснабжение.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.