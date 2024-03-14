В МЧС сообщили об обстреле Грайворонского городского округа Белгородской области

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел. Об этом сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС.

Отмечается, что ведется обстрел сел Сподарюшино и Козинка. Местным жителям рекомендовано спуститься в подвал либо укрытие.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, с. Сподарюшино. <...> с. Козинка. Спуститесь в подвал(укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород атаковал украинский беспилотник самолетного типа.

В результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава, возгорание потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении. Никто из местных жителей не пострадал.

Ночью Гладков также сообщал об атаке двух беспилотников на поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.