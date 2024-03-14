Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС сообщили об обстреле Грайворонского городского округа Белгородской области

МЧС Белгородской области: Грайворонский городской округ попал под обстрел

close
100%
Белгород №1' class="item-image" >
Телеграм-канал Белгород №1

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел. Об этом сообщает Telegram-канал регионального главка МЧС.

Отмечается, что ведется обстрел сел Сподарюшино и Козинка. Местным жителям рекомендовано спуститься в подвал либо укрытие.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, с. Сподарюшино. <...> с. Козинка. Спуститесь в подвал(укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород атаковал украинский беспилотник самолетного типа.

В результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава, возгорание потушено. Кроме того, были выбиты окна в одном частном домовладении. Никто из местных жителей не пострадал.

Ночью Гладков также сообщал об атаке двух беспилотников на поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами