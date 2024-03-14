РИА Новости заявило, что на Украине планируют захват Верховной рады

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на полученную переписку.

В публикации утверждается, что российская сторона получила доступ к Telegram-каналу, в котором представители элитных подразделений ВСУ и СБУ обсуждают «варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом».

Один из участников беседы написал, что основное действие, которое необходимо сделать — «в определенный момент захватить Верховную раду».

Другой отметил, что необходимо дождаться поддержки военных, ведь без этого ничего не выйдет. По мнению третьего участника диалога, когда граждане видят, что переворотом руководят солдаты и за ними идут их сослуживцы, «они автоматически занимают нужную сторону», утверждается в публикации.

До этого стало известно, что на военных полигонах Польши проходят обучение боевики террористической организации BYPOL, которые готовятся устроить военный переворот в Белоруссии.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.