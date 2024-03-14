В Вашингтоне не видят необходимости в новых ядерных испытаниях в США

Заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) Фрэнк Роуз заявил, что специалисты управления считают, что для Соединенных Штатов нет смысла возобновлять ядерные испытания, также пока нет решения о возможном расширении арсенала атомного оружия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что по законам США необходимо поддерживать готовность к подобным испытаниям на случай, если американский президент отдаст соответствующее распоряжение. Роуз добавил, что в Белом доме пока не дали точный ответ по поводу возможности нарастить ядерные арсеналы Соединенных Штатов, данный вопрос находится в стадии изучения.

По его мнению, решение о прекращении производства плутониевых сердечников (центральная часть ядерного заряда) является неправильным.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что США продолжают развивать свои ядерные силы, однако это не означает, что они намерены начать ядерную войну в ближайшем будущем.

Путин отметил, что как у России, так и у США существуют ядерные триады, но при этом подчеркнул, что триада России более современна.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.