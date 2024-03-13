Мишустин заявил о недопустимости роста цен на гособоронзаказ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допускать роста цен на государственный оборонный заказ, который может происходить с увеличением самих объемов закупок. Его слова передает ТАСС.

В среду, 13 марта, глава российского правительства провел встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Мишустин обратил внимание собеседника на необходимость более четко следить за выполнением государственного оборонного заказа.

«У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объемов закупок — когда мы планируем большие, значительные государственные средства — цена растет вместе с увеличением закупок», — подчеркнул премьер-министр.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Изначально периодом реализации данной программы считались 2016–2027 годы. Однако, по решению кабинета министров, срок ее выполнения был увеличен до 2034 года.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в способности профильных специалистов в полном объеме выполнить государственный оборонный заказ на 2024 год. Как отметил глава государства, в текущем году объемы закупок были существенно увеличены.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил реализацию плана по производству ракет «Искандер» в 2023 году.