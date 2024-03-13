Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о недопустимости роста цен на гособоронзаказ

Мишустин призвал предотвратить рост цен на государственный оборонный заказ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допускать роста цен на государственный оборонный заказ, который может происходить с увеличением самих объемов закупок. Его слова передает ТАСС.

В среду, 13 марта, глава российского правительства провел встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Мишустин обратил внимание собеседника на необходимость более четко следить за выполнением государственного оборонного заказа.

«У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объемов закупок — когда мы планируем большие, значительные государственные средства — цена растет вместе с увеличением закупок», — подчеркнул премьер-министр.

16 февраля правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Изначально периодом реализации данной программы считались 2016–2027 годы. Однако, по решению кабинета министров, срок ее выполнения был увеличен до 2034 года.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что не сомневается в способности профильных специалистов в полном объеме выполнить государственный оборонный заказ на 2024 год. Как отметил глава государства, в текущем году объемы закупок были существенно увеличены.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил реализацию плана по производству ракет «Искандер» в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами