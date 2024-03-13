Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пекин прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

МИД Китая призвал всех содействовать деэскалации после слов Путина о ЯО

close
100%
Министерство обороны РФ

В Китае призвали к деэскалации ситуации в мире между представителями различных стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что сейчас все должны способствовать снижению напряженности в подобной ситуации. Ван Вэньбинь отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности.

«В январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны. В документе подчеркивалось, что в ядерной войне нельзя победить», — добавил представитель китайского МИДа.

Представитель ведомства уточнил, что Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип в своих заявлениях.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился со словами Путина о потенциальном применении ядерного оружия в случае критической угрозы России.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами