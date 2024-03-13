Пекин прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

В Китае призвали к деэскалации ситуации в мире между представителями различных стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что сейчас все должны способствовать снижению напряженности в подобной ситуации. Ван Вэньбинь отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности.

«В январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны. В документе подчеркивалось, что в ядерной войне нельзя победить», — добавил представитель китайского МИДа.

Представитель ведомства уточнил, что Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип в своих заявлениях.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился со словами Путина о потенциальном применении ядерного оружия в случае критической угрозы России.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».