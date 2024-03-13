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Губернатор Ведерников объяснил звуки грохота в Пскове

Ведерников связал грохот в Пскове с учениями на полигоне

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Громкие звуки в Пскове, на которые пожаловались местные жители, связаны с плановыми учениями на полигоне под городом, в том числе с использованием ручного противотанкового гранатомета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Поводов для беспокойства нет. Все в порядке и под контролем», — написал чиновник.

Других подробностей он не привел.

В конце февраля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин своим указом установил Ленинградский военный округ в границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа, ее административным центром является город Псков. Регион граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союзаЭстонией и Латвией.

Ранее начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.

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