Губернатор Ведерников объяснил звуки грохота в Пскове

Громкие звуки в Пскове, на которые пожаловались местные жители, связаны с плановыми учениями на полигоне под городом, в том числе с использованием ручного противотанкового гранатомета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Поводов для беспокойства нет. Все в порядке и под контролем», — написал чиновник.

Других подробностей он не привел.

В конце февраля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин своим указом установил Ленинградский военный округ в границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа, ее административным центром является город Псков. Регион граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союза — Эстонией и Латвией.

Ранее начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.