Путин предупредил о последствиях для стран, забывших про красные линии в отношении России

Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении Российской Федерации на фоне проводимой ею специальной военной операции на Украине, должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них таких линий не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Отвечая на вопрос об отношении к малым государствам Европы, президент отметил, что уважает их несмотря ни на что. При этом он заметил, что эти государства, призывающие ужесточить политику в отношении России и принять какие-то меры, в том числе вводить войска на Украину, — это те государства, «которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают».

По словам Путина, те государства, которые могут почувствовать на себе эти последствия, ведут себя значительно сдержаннее. Российский лидер отметил, что это правильная позиция.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат, а на прошлой неделе подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».